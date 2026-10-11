El bolso no se rinde y se prende en la pelea por el Clausura

El tricolor consiguió una victoria clave para mantener sus aspiraciones al título y llegó a 20 puntos, igualando la línea de Peñarol.



Torque continúa al frente con 22 unidades, seguido por Liverpool con 21.



Tiziano Correa marcó el gol del triunfo a los 21 minutos con un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo.



Nacional fue ampliamente superior durante buena parte del encuentro, aunque debió afrontar un cierre exigente.



En los minutos finales, Central Español presionó en busca del empate y obligó a intervenir a Alexis Martín Arias, quien ocupó el arco en lugar del lesionado Luis Mejía.



Esa reacción palermitana complicó al equipo de Daniel Carreño, pero no reflejó el desarrollo general del partido.



El resultado consolidó la recuperación del bolso, que un mes atrás parecía alejado de la disputa por el campeonato.



Con Carreño al frente, sumó los triunfos que necesitaba para recuperar terreno y llegar al tramo decisivo con posibilidades.



Central Español atraviesa una realidad diferente. Lo conseguido durante el primer semestre perdió peso ante los malos resultados de la segunda mitad del año, y su permanencia en Primera División para la próxima temporada está en riesgo.



FOTO: Nacional

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