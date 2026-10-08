Camino al Futuro 2026 reunirá propuestas educativas y oportunidades laborales en Maldonado

El próximo sábado 10 de octubre se realizará en Maldonado “Camino al Futuro 2026”, una feria educativa y laboral dirigida especialmente a jóvenes.



La actividad se desarrollará de 10:00 a 13:00 horas en la Galería de la Casa de la Cultura de Maldonado, ubicada en Rafael Pérez del Puerto y Sarandí, con entrada gratuita.



Durante la jornada habrá propuestas educativas, espacios de contacto con empresas, charlas y la posibilidad de presentar el currículum para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.



La iniciativa es organizada por Rotaract Club Maldonado-Este, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, y Perfiles Consultores.







Foto: Intendencia de Maldonado

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