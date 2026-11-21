Un caso de hantavirosis fue confirmado en el departamento de Maldonado. El paciente se encuentra internado y evoluciona favorablemente, según información recibida por FM GENTE.



De acuerdo con los datos aportados a esta emisora, la persona trabaja en el área de farmacia de un centro de salud privado y también en la proveeduría de ASSE.



Fuentes jerárquicas del área de la salud confirmaron a FM GENTE la existencia del caso y señalaron que la Dirección Departamental de Salud está realizando el seguimiento epidemiológico.



Por el momento, no se conoce el alcance del cerco epidemiológico ni cuántas personas podrían estar comprendidas en ese seguimiento.



La situación también generó preocupación entre funcionarios del Hospital de San Carlos. A través de un comunicado, la Comisión Interna señaló que un compañero fue diagnosticado con hantavirus y anunció que los trabajadores no ingresarán al depósito de materiales y medicación hasta recibir garantías sobre las condiciones sanitarias del lugar.



En la nota dirigida a la Dirección del centro de salud, solicitaron una evaluación sanitaria y ambiental del depósito, así como la intervención de las áreas de salud ocupacional, epidemiología y seguridad laboral.



También reclamaron información oficial sobre las medidas de prevención, desinfección y control de roedores, además de un informe por escrito que determine si existen condiciones seguras para retomar las tareas en ese sector.



Por su parte, desde la Dirección del Hospital de San Carlos señalaron que se han extremado las medidas de seguridad preventivas correspondientes.



Los funcionarios aclararon que su decisión no representa una negativa a cumplir con sus obligaciones laborales, sino una medida de protección mientras esperan respuestas y garantías de las autoridades.

Firma editorial: Redacción FM GENTE