A solicitud de la Corte Electoral, la Intendencia de Maldonado pondrá a disposición una camioneta accesible para trasladar a personas con discapacidad motriz durante las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que se realizarán este domingo 22 de noviembre.



El servicio estará destinado a votantes que utilizan silla de ruedas y residan en la ciudad de Maldonado. Los traslados se realizarán entre las 8:30 y las 19:30 horas.



Para solicitar el servicio, los interesados deberán comunicarse con la Corte Electoral al teléfono 1924, interno 3502.



Al momento de realizar la solicitud, deberán proporcionar su domicilio completo, la dirección del local donde les corresponde votar y un número de teléfono habilitado para recibir llamadas.



Los usuarios deberán concurrir acompañados por otra persona.

Firma editorial: Redacción FM GENTE