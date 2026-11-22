Alejandra y Javier emprendieron un viaje por carretera que tiene como destino Alaska. Junto a Sky, recorren distintos países a bordo de una Volkswagen Kombi adaptada como motorhome y se mantienen con la venta de artesanías.



El proyecto, denominado Enyetados Uruguay Hacia Alaska, se viralizó en las últimas horas luego de que la pareja fuera entrevistada por el influencer Roberth Andrade durante su paso por Venezuela. El video ya acumula cerca de 700.000 visualizaciones.



En la entrevista, Javier contó que la aventura comenzó con el tanque lleno y apenas 10 dólares en el bolsillo. Para poder avanzar, debían vender artesanías durante el recorrido y así conseguir dinero para continuar el viaje.



Hasta el momento, han recorrido Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, y actualmente se encuentran en Venezuela. Allí destacaron especialmente el trato recibido y aseguraron que es el mejor país que han visitado hasta ahora.



La pareja también mostró parte del interior de su Kombi, que acondicionaron para vivir durante el viaje y cuenta con cama, cocina y otros elementos necesarios para recorrer el continente.



Al ser consultados sobre su lugar de origen, no dudaron en responder: "Maldonado, Punta del Este".

Firma editorial: Redacción FM GENTE