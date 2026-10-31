Camioneta despistó en la rotonda de acceso al Club del Lago

Una camioneta despistó durante la mañana de este sábado en la rotonda de acceso al Club del Lago.



Según la información a la que accedió FM GENTE con fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 37 años.



No se registraron personas lesionadas y el procedimiento se resolvió mediante el trámite correspondiente con el seguro.

Firma editorial: Redacción FM GENTE