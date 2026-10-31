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Camioneta despistó en la rotonda de acceso al Club del Lago

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado. El conductor, un hombre de 37 años, no sufrió lesiones.

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Una camioneta despistó durante la mañana de este sábado en la rotonda de acceso al Club del Lago.

Según la información a la que accedió FM GENTE con fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 37 años.

No se registraron personas lesionadas y el procedimiento se resolvió mediante el trámite correspondiente con el seguro.
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