Camioneta despistó en la rotonda de acceso al Club del Lago

Según la información a la que accedió FM GENTE con fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 37 años.
No se registraron personas lesionadas y el procedimiento se resolvió mediante el trámite correspondiente con el seguro.
El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde de este jueves.
El hecho ocurrió la tarde de este viernes, sobre las 14:30.
El siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este lunes a la altura de Canteras de Marelli.
Se registraron más de 40 pinos caídos y gran cantidad de ramas.