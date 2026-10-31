Intendencia de Maldonado denunció estafas y suplantación de identidad a nombre de Gestión Ambiental

La Intendencia de Maldonado presentó una denuncia ante la Jefatura de Policía tras detectar una serie de maniobras fraudulentas y suplantación de identidad que buscan estafar a comerciantes del departamento.



Los delincuentes operan enviando mensajes de texto y de WhatsApp en nombre de la Dirección General de Gestión Ambiental, utilizando la imagen del propio director del área, Jorge Píriz.



El modus operandi consiste en contactar a los propietarios de comercios desde un número telefónico falso que incluye una fotografía del jerarca.



En el mensaje, se les notifica que sus locales serán inspeccionados debido a supuestas denuncias recibidas. Acto seguido, los estafadores instan a las víctimas a comunicarse por esa misma vía, sugiriendo que la situación se puede "conversar" o arreglar de manera informal.



De forma paralela, las autoridades constataron otra modalidad delictiva en la que se solicita a los comerciantes realizar depósitos previos en redes de cobranza o cuentas bancarias como condición para otorgar habilitaciones comerciales.



“Este tipo de situaciones reiteradas son un burdo engaño a la población dado que no es la forma de proceder de la Administración comunicarse de esta manera”, señala el comunicado público de la Intendencia.



Recordaron a la población que la comuna no utiliza redes sociales ni mensajería privada para coordinar inspecciones, negociar expedientes ni solicitar pagos de dinero por fuera de las cajas y canales oficiales.



“Se exhorta a los vecinos o comerciantes a no tomar en cuenta estos mensajes”, enfatizaron.

Firma editorial: Redacción FM GENTE