Vecinos piden soluciones ante la falta de una ochava que genera problemas de tránsito en Camino al Pantanal

El vecino señaló que los camiones grandes, especialmente los que transportan hormigón, tienen dificultades para doblar e ingresar a Camino al Pantanal. Agregó que las maniobras complicadas y las frenadas bruscas son frecuentes.
Además, indicó que quienes salen desde el interior del barrio Las Calas tienen poca visibilidad hacia la derecha, lo que dificulta comprobar si se aproximan otros vehículos.
Por este motivo, pidió que el Municipio intervenga para atender el problema de esa esquina, mejorar la circulación y evitar posibles accidentes.