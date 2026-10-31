Estafaron a tres adultos mayores con el “cuento del tío” y se hicieron de un millón de pesos y 38 mil dólares

Dos hombres de 27 y 36 años son investigados por estafar a tres adultos mayores en Maldonado. Los delincuentes se hicieron de $ 1.350.000 y U$S 38.000.



Las maniobras, que se concretaron entre los días 23 y 28 de octubre, se llevaron a cabo mediante llamadas telefónicas. En uno de los casos, uno de los delincuentes fingió ser un funcionario público que intentaba ayudar a la víctima por supuestas irregularidades en movimientos de su cuenta bancaria.



En las otras dos estafas, se hicieron pasar por abogados de familiares de las damnificadas, asegurando que sus allegados estaban detenidos tras protagonizar graves accidentes de tránsito.



Estas maniobras llevaron a las víctimas a vaciar sus cuentas bancarias o pedir préstamos en diferentes financieras.



De acuerdo con el comunicado policial, los estafadores fueron identificados por el personal de Hechos Complejos. La investigación contó con el apoyo del Centro de Comando Unificado a través del monitoreo de cámaras.



Los hombres, ambos poseedores de antecedentes penales, fueron detenidos el jueves 29 en la parada 12 de Playa Mansa. Tras comparecer al día siguiente ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 4° Turno, uno de ellos fue formalizado por la presunta comisión de tres delitos de estafa agravada y uno de asociación para delinquir, dictándosele arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 120 días.



Para el segundo implicado, la Justicia dispuso la prohibición de salir del país durante el mismo periodo como medida cautelar.

Firma editorial: Redacción FM GENTE