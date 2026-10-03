Carballal cuestionó el cambio de “Uruguay Natural” y Caram defendió la nueva marca “Uruguay Sorprende”

Carballal cuestionó la decisión del Ministerio de Turismo y sostuvo que “Uruguay Natural” era una marca que ya estaba posicionada a nivel internacional luego de años de trabajo.



“Me parecería que las cosas que funcionan bien se tendrían que dejar”, afirmó el alcalde, quien consideró que construir una marca reconocida internacionalmente lleva tiempo y que “Uruguay Natural” había logrado atravesar diferentes administraciones de gobierno.



Además, señaló que la marca no estaba asociada únicamente al turismo de sol y playa, sino que representaba diferentes atributos del país. “El Uruguay Natural abarca un montón de cosas, no abarca solamente sol y playa”, sostuvo.



Carballal indicó que desconoce los motivos concretos que llevaron al Ministerio a modificar la identidad turística, aunque señaló que las autoridades “tendrán sus razones” y que corresponde respetar las decisiones del Gobierno.



Desde otra perspectiva, la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, defendió la decisión de utilizar “Uruguay Sorprende” y explicó durante el encuentro los fundamentos de la nueva estrategia.



Caram reconoció que se trata de un tema sensible para quienes trabajaron durante años con “Uruguay Natural”, pero explicó que el Ministerio entendió que era necesario introducir un cambio en la comunicación turística.



Según señaló, mientras “Natural” funciona como una definición, el concepto “Sorprende” busca incorporar un componente más emocional y generar expectativa en los potenciales visitantes.

La jerarca explicó que la intención es mostrar aspectos de Uruguay que no siempre son conocidos en el exterior y promover el descubrimiento de nuevas experiencias, con el objetivo de ampliar la percepción del país como destino turístico.



“Creo que hay que probar”, sostuvo Caram, quien planteó que no necesariamente se trata de instalar una marca “para toda la vida”, sino de animarse a desarrollar nuevas estrategias para alcanzar distintos públicos y poner en valor diferentes experiencias turísticas.



La subsecretaria remarcó, de todos modos, que más allá del eslogan utilizado, el objetivo debe ser mantener como eje la identidad del país y “mostrar lo que realmente nos define, que es ser uruguayo”.

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