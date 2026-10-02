Suspenden varias actividades del Día del Patrimonio previstas para este sábado en Maldonado

Entre las propuestas suspendidas se encuentra la concentración correspondiente al 19.º Paseo Patrimonial de Autos Clásicos.



También fueron suspendidas las actividades previstas en la Torre del Vigía, donde se iba a desarrollar el Mercado Central, con feria de emprendedores y espectáculos musicales. En el Molino Velázquez, en tanto, no se realizarán las visitas guiadas programadas.



La programación también tendrá modificaciones en el Municipio de Punta del Este, donde estaba prevista la Fiesta Nacional del Chivito.



Por otra parte, el Museo Mazzoni y la Azotea de Haedo mantendrán su grilla de actividades, aunque las diferentes propuestas serán trasladadas a espacios cerrados como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.



En Pueblo Gaucho, las actividades serán trasladadas al Museo del Carruaje. Además, a las 16:00 horas se desarrollará la primera instancia del concurso departamental de canto “EnCanto Criollo”.



Desde la IDM se aclaró que las demás actividades previstas para el sábado 3 de octubre mantienen su programación y condiciones habituales, además los eventos suspendidos el sábado tendrán lugar el domingo.



Asimismo, las propuestas previstas para el domingo 4 de octubre continuarán desarrollándose según lo establecido.

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