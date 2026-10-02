Persecución policial de película en San Carlos: atravesó la plaza y terminó con un policía lesionado

Una persecución policial terminó con un funcionario lesionado durante la noche de este viernes en San Carlos.



Según pudo saber FM GENTE, el procedimiento comenzó cuando efectivos seguían a una motocicleta y la persecución llegó hasta la zona de la plaza 19 de Abril, por donde se desarrolló parte del seguimiento.



Momentos después, uno de los funcionarios que participaba del procedimiento sufrió un siniestro de tránsito en la intersección de Treinta y Tres e Ituzaingó. La moto policial impactó contra un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado.



El funcionario fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia médica y recibió un diagnóstico primario de politraumatismo moderado. Se encontraba consciente y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de Maldonado.



Según pudo saber FM GENTE con fuentes policiales, las lesiones no revisten gravedad.



En el lugar trabajó Policía Científica y también intervino personal de Analítica. Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias del siniestro.

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