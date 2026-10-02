Trabajadores del Hospital de Maldonado levantaron parcialmente las medidas tras completar parte de la dotación de enfermería

Luego de realizar una asamblea durante el jueves 1º de octubre, los trabajadores del Hospital de Maldonado resolvieron levantar parcialmente las medidas que habían adoptado ante la falta de personal en el servicio de Emergencia.



Según informó la Comisión Interna a través de un comunicado, se constató que se completó la dotación acordada de cinco enfermeras en tres de los cuatro turnos del servicio.



A partir de esta situación, los trabajadores resolvieron otorgar un plazo de 10 días para continuar las gestiones y buscar una solución junto a la unidad negociadora de ASSE.



La Comisión Interna valoró el esfuerzo realizado y señaló que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales y la calidad de atención de los usuarios.



La medida se había adoptado luego de que los trabajadores denunciaran falta de personal, desgaste y altos niveles de ausentismo, y resolvieran bloquear dos camas del sector para adecuar la relación entre enfermeras, camas y pacientes.

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