Trabajadores del Hospital de Maldonado levantaron parcialmente las medidas tras completar parte de la dotación de enfermería

Según informó la Comisión Interna a través de un comunicado, se constató que se completó la dotación acordada de cinco enfermeras en tres de los cuatro turnos del servicio.
A partir de esta situación, los trabajadores resolvieron otorgar un plazo de 10 días para continuar las gestiones y buscar una solución junto a la unidad negociadora de ASSE.
La Comisión Interna valoró el esfuerzo realizado y señaló que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales y la calidad de atención de los usuarios.
La medida se había adoptado luego de que los trabajadores denunciaran falta de personal, desgaste y altos niveles de ausentismo, y resolvieran bloquear dos camas del sector para adecuar la relación entre enfermeras, camas y pacientes.