Casaretto arremetió contra el gobierno por las reválidas médicas y el proyecto Casupá: “Se retrocede y se está improvisando”

El diputado Federico Casaretto cuestionó las modificaciones del Poder Ejecutivo al sistema de reválidas de especialidades médicas y la propuesta de crear un área protegida de 70.000 hectáreas en la cuenca de Casupá.



En declaraciones a la Contratapa de la Revista de FM GENTE, advirtió sobre las posibles consecuencias de ambas decisiones y criticó la gestión del gobierno.



Según explicó, el sistema anterior permitía que el Ministerio de Educación y Cultura analizara los títulos de especialistas formados en el exterior, mientras que el Ministerio de Salud Pública podía otorgar habilitaciones provisorias para ejercer durante el proceso de reconocimiento.



Consideró que el nuevo mecanismo incorpora instancias de evaluación y coordinación entre la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública, lo que, a su entender, podría generar demoras.



Casaretto advirtió que estas modificaciones podrían afectar especialmente al interior del país, donde existen dificultades para acceder a determinadas especialidades médicas.



“Cualquier persona, en cualquier institución, para ver a un especialista tiene que esperar meses”, afirmó.



También cuestionó lo que considera una influencia del corporativismo médico en las decisiones del gobierno y mencionó la oposición de sectores profesionales a las habilitaciones temporales de especialistas extranjeros.



En ese sentido, defendió los mecanismos de reconocimiento de títulos internacionales y aseguró que contemplan controles sobre la formación de los profesionales.



Además, sostuvo que no se han registrado casos de mala praxis entre los especialistas que ejercen mediante habilitaciones temporales.



Casaretto expresó su rechazo a la propuesta de establecer un área protegida de 70.000 hectáreas en la cuenca de Casupá, vinculada al proyecto de construcción de una represa para el abastecimiento de agua potable.



Cuestionó que una iniciativa de esa magnitud no hubiera sido planteada anteriormente por las autoridades del Ministerio de Ambiente durante sus comparecencias parlamentarias.



“No se están hoy analizando las consecuencias económicas que esto va a tener”, sostuvo, al advertir que la medida podría afectar terrenos destinados a la ganadería, la agricultura y la forestación.



Señaló que los propietarios rurales podrían iniciar acciones contra el Estado si las eventuales restricciones sobre el uso de sus tierras les ocasionaran perjuicios económicos.



Casaretto defendió el proyecto Neptuno, impulsado durante el gobierno anterior, y cuestionó su sustitución por la propuesta de construir la represa de Casupá.



Según manifestó, el proyecto anterior contaba con un estudio de impacto ambiental aprobado, mientras que la nueva iniciativa todavía no dispone de esa autorización.



Sostuvo que organizaciones rurales y productores de la zona han expresado su oposición al proyecto y consideró que las decisiones del gobierno generan incertidumbre sobre el futuro de las actividades productivas.



“Cada día que pasa encontramos con que hay más improvisación”, concluyó Casaretto en declaraciones a FM GENTE.

Firma editorial: Redacción FM GENTE