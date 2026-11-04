Elecciones en EE.UU.: aplastante derrota de Trump; proyecciones dan a los demócratas control del Congreso que pierden los Republicanos

Las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes 3 de noviembre en Estados Unidos han dejado un nuevo escenario político para la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump, con un importante avance del Partido Demócrata en el Congreso y en varios estados tradicionalmente republicanos.



De acuerdo con las proyecciones difundidas en el balance electoral proporcionado, los demócratas han conseguido recuperar la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, además de ganar cuatro gobernaciones que hasta ahora estaban bajo control republicano.



El resultado, descrito como una “ola azul”, supondría un cambio sustancial en la relación de fuerzas en Washington y limitaría la capacidad del presidente para impulsar su agenda legislativa durante los próximos dos años.



EL SENADO PASA A MANOS DE LOS DEMÓCRATAS



Uno de los resultados más importantes constituye la recuperación del Senado, donde los demócratas necesitaban una ganancia neta de cuatro bancas para alcanzar la mayoría.



Según los datos difundidos, el partido habría conseguido superar los 50 escaños, con victorias especialmente significativas en estados donde los republicanos mantenían una posición dominante.



Entre los triunfos reportados aparece Texas, donde James Talarico ha derrotado al republicano Ken Paxton, siendo la primera victoria demócrata en una elección al Senado por ese estado desde 1988.



En Carolina del Norte, el exgobernador Roy Cooper habría vencido a Michael Whatley, mientras que en Ohio el exsenador Sherrod Brown habría recuperado una banca al imponerse a Jon Husted.



También se reportan victorias de Josh Turek sobre Ashley Hinson en Iowa y de Adam Hamilton frente a Roger Marshall en Kansas, un estado que no elige a un senador demócrata desde 1932.



En Carolina del Sur, Annie Andrews habría derrotado al republicano Lindsey Graham, según la información aportada.



Otro resultado destacado sería el de Maine, donde Troy Jackson habría superado a Susan Collins, una de las figuras republicanas de mayor trayectoria en el Senado.



En Michigan, las proyecciones citadas atribuyen la victoria al demócrata Abdul El-Sayed frente al republicano Mike Rogers. Según los porcentajes proporcionados, El-Sayed habría obtenido el 50,81% de los votos contra el 47,21% de Rogers.



De confirmarse el resultado, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos y ocuparía la banca que deja el demócrata Gary Peters.



La elección había generado especial atención por la competencia entre ambos candidatos y por su importancia en la disputa nacional por el control del Senado.



DEMÓCRATAS RECUPERAN TAMBIÉN LA CÁMARA DE DIPUTADOS



La Cámara de Representantes sería el otro gran escenario de la recuperación demócrata. Según las proyecciones mencionadas, el partido habría conseguido superar los 218 escaños necesarios para controlar la cámara baja del Congreso.



Los datos difundidos señalan que los demócratas lograron avances en más de veinte distritos que anteriormente estaban representados por republicanos, especialmente en Pensilvania, Iowa, Carolina del Norte, Ohio y Texas.



No obstante, el escrutinio continuaba en varios distritos, entre ellos algunos de California, por lo que la composición definitiva de la Cámara todavía requeriría confirmación.



Una mayoría demócrata permitiría al partido controlar la presidencia de la Cámara, impulsar investigaciones parlamentarias y condicionar el tratamiento de las iniciativas legislativas de la Casa Blanca.



CUATRO GOBERNACIONES PASARON A AMNOS DE LOS DEMÓCRATAS



La jornada también habría dejado cambios importantes en el mapa político de los gobiernos estatales. Entre los resultados más destacados figura Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa habría derrotado al gobernador republicano Greg Abbott.



De confirmarse, sería la primera gobernadora demócrata del estado desde 1993 y la primera mujer latina en alcanzar ese cargo.



En California ganó el demócrata Xavier Becerra al republicano Steve Hilton por una diferencia importante: 4.370.678 votos - 64,6%Hilton (Rep): 2.395.749 votos - 35,4%. Es el primer gobernador latino de California en más de 150 años, desde 1875. Y solo el segundo en toda la historia del estado.



En Georgia, Keisha Lance Bottoms habría superado al republicano Rick Jackson, en una elección que, según los datos difundidos, marcaría otro antecedente histórico al convertirse en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en Estados Unidos.



Ohio también habría pasado a manos demócratas, con una victoria de Amy Acton sobre Vivek Ramaswamy.



El cuarto cambio se habría producido en Iowa, donde Rob Sand habría derrotado a Zach Lahn, devolviendo la gobernación al Partido Demócrata después de varios períodos de administración republicana.



Pese al avance demócrata, los republicanos habrían conseguido retener varias gobernaciones importantes.



En Florida, Byron Donalds habría derrotado al demócrata David Jolly, mientras que en Tennessee Marsha Blackburn habría obtenido una victoria que la convertiría en la primera mujer en gobernar ese estado.



También se reportan triunfos republicanos en Oklahoma, con Mike Mazzei, y Dakota del Sur, con Larry Rhoden.



Por su parte, los demócratas habrían conservado gobernaciones como Nueva York, Pensilvania, Colorado, Connecticut, Minnesota, Rhode Island y Wisconsin.



ESCENARIO COMPLICADO PARA DONALD TRUMP



La eventual pérdida simultánea del Senado y de la Cámara de Representantes representaría un cambio decisivo para el gobierno de Donald Trump.



Con ambas cámaras bajo control opositor, el presidente enfrentaría mayores dificultades para aprobar leyes, impulsar reformas y obtener respaldo legislativo para sus principales propuestas.



El Partido Demócrata también quedaría en condiciones de ejercer un control parlamentario más intenso sobre la administración, mediante investigaciones, comparecencias de funcionarios y negociaciones presupuestales.



Sin embargo, el presidente conservaría sus atribuciones constitucionales, entre ellas el poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Congreso.



En consecuencia, una eventual mayoría demócrata en ambas cámaras no significaría el fin de la capacidad de acción del gobierno, pero sí obligaría a mayores negociaciones entre la Casa Blanca y la oposición.



Las elecciones de mitad de mandato constituyen tradicionalmente una evaluación de la gestión presidencial y pueden modificar el equilibrio político antes de la siguiente elección nacional.



En esta oportunidad, el avance demócrata reportado tendría consecuencias tanto en Washington como en varios estados importantes, particularmente Texas, Georgia, Ohio e Iowa.



El alcance definitivo de esa transformación dependerá de la confirmación de los resultados y de la composición final de ambas cámaras.



De confirmarse las proyecciones difundidas, los demócratas habrían conseguido una de sus victorias electorales más importantes de los últimos años, mientras Donald Trump afrontaría los dos años restantes de su mandato con un Congreso controlado por la oposición.









(Foto: EFE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE