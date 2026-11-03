Abogados y psicólogo forense participarán en una mesa redonda sobre la ley de género

La actividad abordará la vigencia del estado de inocencia, las garantías de las personas imputadas y las facultades de las víctimas dentro del sistema judicial.
La Ley 19.580 fue promulgada en Uruguay el 22 de diciembre de 2017 y tiene como objetivo garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, mediante medidas de prevención, protección, atención y reparación.
El encuentro contará con la participación de los doctores Jorge Rivera, Gustavo Bordes y Beatriz Scapusio, junto al psicólogo forense Gustavo Álvarez. La moderación estará a cargo de Susana Soto, Mariela Clavijo y Mercedes Jiménez Arrechaga.
La normativa contempla distintas manifestaciones de violencia y establece mecanismos de protección para mujeres de todas las edades, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica, origen étnico-racial, creencias o situación de discapacidad.
Su aplicación comprende situaciones de violencia que pueden producirse tanto en espacios públicos como privados, incluidos los ámbitos familiar, laboral, educativo e institucional.
Además, la ley establece derechos y garantías para las víctimas y disposiciones relacionadas con su participación en los procedimientos judiciales.
En ese marco, la aplicación de la normativa y su relación con las garantías de las personas imputadas forman parte del debate jurídico, especialmente en lo referido a la presunción de inocencia, la valoración de las pruebas y los derechos de quienes intervienen en los procesos judiciales.
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