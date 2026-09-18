Casaretto elevó pedido de informes a ASSE por posible traslado de la base de emergencias de La Capuera

El diputado por el Partido Nacional, Federico Casaretto, presentó este viernes un pedido de informes con el objetivo de esclarecer la situación de la Base 301 del servicio de emergencias SAME 105, actualmente ubicada en la localidad de La Capuera. La iniciativa surge tras recibir múltiples preocupaciones por parte de vecinos y funcionarios de la salud respecto al futuro del servicio en la zona.



El legislador informó sobre este pedido a través de sus redes sociales bajo el titular “Los retrocesos en ASSE ¿Ahora le toca a La Capuera?”. Recordó que la Base 301 fue inaugurada en junio de 2021, luego de años de reclamos de los vecinos, para atender a La Capuera y su área de influencia.



Casaretto transmitió que recibió planteos de vecinos y funcionarios sobre presuntas carencias de seguridad y mantenimiento en la base, por lo que exigió información respecto a los siguientes puntos:



-Si el traslado a Pan de Azúcar está en consideración y cuáles serían sus motivos.



-Si durante el último año se registraron hechos de inseguridad que afectaran a la base o a su personal y qué medidas se adoptaron.



-Qué acciones se previeron para garantizar la seguridad y qué obras de mantenimiento o mejora se realizaron.



-Si hubo contactos con la Intendencia de Maldonado o con el Municipio de Piriápolis para atender las dificultades planteadas.



-Cuántas asistencias de urgencia y emergencia realizó el SAME 105 en La Capuera y su área de influencia durante los últimos 12 meses.



- Si se presentaron denuncias contra integrantes del personal o si existieron investigaciones o sanciones.

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