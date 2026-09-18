Casaretto elevó pedido de informes a ASSE por posible traslado de la base de emergencias de La Capuera

El legislador informó sobre este pedido a través de sus redes sociales bajo el titular “Los retrocesos en ASSE ¿Ahora le toca a La Capuera?”. Recordó que la Base 301 fue inaugurada en junio de 2021, luego de años de reclamos de los vecinos, para atender a La Capuera y su área de influencia.
Casaretto transmitió que recibió planteos de vecinos y funcionarios sobre presuntas carencias de seguridad y mantenimiento en la base, por lo que exigió información respecto a los siguientes puntos:
-Si el traslado a Pan de Azúcar está en consideración y cuáles serían sus motivos.
-Si durante el último año se registraron hechos de inseguridad que afectaran a la base o a su personal y qué medidas se adoptaron.
-Qué acciones se previeron para garantizar la seguridad y qué obras de mantenimiento o mejora se realizaron.
-Si hubo contactos con la Intendencia de Maldonado o con el Municipio de Piriápolis para atender las dificultades planteadas.
-Cuántas asistencias de urgencia y emergencia realizó el SAME 105 en La Capuera y su área de influencia durante los últimos 12 meses.
- Si se presentaron denuncias contra integrantes del personal o si existieron investigaciones o sanciones.