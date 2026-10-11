Car One Center Punta del Este prevé inaugurar en diciembre con una inversión superior a US$ 50 millones

El emprendimiento reunirá marcas internacionales como Decathlon, Kiabi, JYSK y Naterial, además de incorporar la primera sucursal de Géant en Punta del Este.



La oferta se complementará con más de 15 marcas de automóviles y diversos espacios dedicados a la gastronomía, el entretenimiento y los servicios.



En el marco de los avances del proyecto, este jueves jueves 15 de octubre se realizará una visita a las obras, durante la cual se presentarán las principales características del nuevo centro comercial.



La instancia contará con la participación de Emiliano Aldabalde, director comercial de Car One Center, quien brindará detalles del emprendimiento. Posteriormente, Rafael Valek, gerente comercial, encabezará una recorrida por las instalaciones.



La jornada comenzará con un desayuno de bienvenida en el Club House de Distrito 52 e incluirá espacios para consultas, fotografías y entrevistas, antes de finalizar con un brunch de cierre.













(Foto enviada por Car One)

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