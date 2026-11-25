Jesús Bentancur se refirió al escenario político que comienza a tomar forma dentro del Partido Nacional y a las diferencias entre los dos sectores que se perfilan de cara a la próxima interna. En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE, sostuvo que actualmente su prioridad está puesta en la función que desempeña al frente de OSE-UGD.



“Cuando a vos te nombran para un cargo de responsabilidad de trabajo, lo primero que tenés que hacer es dedicarte a tu trabajo, porque para eso te nombraron. No para andar haciendo política al año de haber iniciado un gobierno departamental”, expresó.



Bentancur reconoció que percibe movimientos dentro del Partido Nacional y que existe una disputa entre dos sectores. “Hay dos polos que indudablemente van a encontrarse con una fuerza increíble en la interna del Partido Nacional. A mí ninguno de los dos me ha hablado ninguna cosa, pero se nota en el ambiente”, señaló.



En ese contexto, recordó sus 30 años de militancia dentro del Partido Nacional y remarcó que actualmente ocupa un cargo de confianza otorgado por el intendente Miguel Abella.



“Yo estoy ocupando un cargo de confianza, soy director de OSE-UGD, pero ese cargo me lo otorga el intendente Abella a mí como hombre de su confianza. Por lo tanto, que quede claro esto: yo soy un hombre de confianza del intendente Miguel Abella”, afirmó.



Consultado sobre de qué lado se encuentra ante los movimientos políticos y las posibles candidaturas, Bentancur fue enfático: “Si soy de su confianza, yo le debo a él respeto. Y ese respeto, indudablemente, no lo voy a perder nunca”.



“Yo le debo el respeto a Miguel Abella y voy a hacer lo que Miguel Abella entienda que tengo que hacer”, agregó.



Ante la consulta sobre si está disponible para participar de la actividad política en este momento, volvió a insistir en que su prioridad es el actual intendente: “Mi jefe es Miguel Abella. Y después, cuando lleguen los tiempos políticos, no sé qué haré o no haré nada. Pero a mí mi jefe es Miguel Abella. Hoy no se piensa en política”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.