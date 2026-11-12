Avanzan obras en distintos puntos del departamento con una inversión superior a los 6 millones de dólares

La Intendencia de Maldonado ejecuta actualmente diversos proyectos de infraestructura urbana que incluyen pavimentación, construcción de cordón cuneta y mejoras en los sistemas de desagüe pluvial en barrios de la capital departamental y avenidas de gran tránsito.



Según informó la Intendencia, las obras en los barrios Monte Hermoso, Villa Hípica y Barrio Hipódromo incluyen más de 10 kilómetros de cordón cuneta y la pavimentación de más de 30.000 metros cuadrados de calzada. Los trabajos se complementan con desagües pluviales y la rectificación de las sendas peatonales, y demandan una inversión estimada en 1,8 millones de dólares.



Por otra parte, el comunicado de la comuna señala que en el barrio La Milagrosa se desarrollan intervenciones similares que suman casi tres kilómetros de cordón cuneta y más de 8.600 metros cuadrados de pavimento.



El proyecto incorpora además infraestructura hídrica, como la instalación de bocas de tormenta, desagües pluviales y mejoras en alcantarillas, con un presupuesto cercano a los 400 mil dólares.



En paralelo, entran en su etapa final las obras de remodelación en la avenida Leandro Gómez, una de las arterias de mayor circulación vehicular de la zona.



La intervención en esta vía demanda una inversión superior a los cuatro millones de dólares e incluye el ensanche de la calzada, nueva pavimentación, cordón cuneta, construcción de veredas y la incorporación de una bicisenda.

Firma editorial: Redacción FM GENTE