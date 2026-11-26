Las actuaciones de la Policía de Cerro Largo, se iniciaron el pasado 22 de octubre, cuando personal de la Unidad de Investigaciones 1, concretó un allanamiento en una finca de la ciudad de Melo.



En esa ocasión, se incautaron 19,59 gramos de pasta base, 1,32 gramos de marihuana, un teléfono celular y $ 23.300, y fue detenida una adolescente de 16 años que fue condenada por una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de suministro continuado de estupefacientes.



A partir de ese momento intervino la BDA de ese departamento, que logró establecer que la distribución de drogas en Melo era dirigida desde la cárcel de Las Rosas por un interno que reclutaba vendedores, entre ellos menores de edad.



El martes, Diego Sebastián Barrios Ledesma, de 34 años, fue trasladado a la ciudad de Melo, donde declaró en la Fiscalía de 2° turno, y luego en el Juzgado Penal de 6° turno, fue condenado como autor de un delito de organización de actividades delictivas.



Le impusieron una pena de 4 años de penitenciaría que comenzará a cumplir cuando expire por la que está actualmente en Las Rosas, hacia donde nuevamente fue trasladado ayer.

Firma editorial: Redacción FM GENTE