La Justicia resolvió condenar mediante un proceso abreviado a “El Kane”, quien había sido formalizado tras un importante operativo antidrogas realizado en San Carlos, donde la Policía incautó más de tres kilos de cocaína, armas de fuego y municiones que estaban enterradas en distintos sectores de un predio.



La decisión se adoptó este miércoles, luego de una audiencia realizada en horas de la tarde. Cumplirá 3 años y tres meses de prisión. Ricardo Daniel Pérez Rodríguez permanecía en en prisión preventiva mientras se le investigaban los delitos de tráfico interno de armas, receptación y suministro de estupefacientes.



El procedimiento que derivó en su detención fue resultado de una investigación de varios meses llevada adelante por el Departamento de Hechos Complejos. Durante el allanamiento, la Policía encontró aproximadamente 3,5 kilos de cocaína, pistolas Glock, revólveres, rifles, escopetas y municiones de distintos calibres. Para localizar parte del armamento enterrado fue necesario utilizar una retroexcavadora.



El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, había señalado que el detenido cuenta con 10 antecedentes penales y describió la vivienda allanada como un "búnker", que contaba con cámaras de videovigilancia y un sistema para monitorear las imágenes.



Por su parte, la abogada defensora, Karen Pintos, había explicado a FM GENTE que la imputación por receptación se incluyó porque aparecieron los propietarios de las armas incautadas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE