El Centro Comunal Santa Teresita conmemoró este viernes sus 19 años de trayectoria con una gran convocatoria y un balance positivo de su gestión.



Según destacó el concejal del Municipio de Maldonado, Marcelo Antonini, más de 500 vecinos participan regularmente de los cursos y propuestas que allí se desarrollan.



Desde su inauguración en 2007, la institución se ha consolidado como un punto de referencia intergeneracional para el barrio. Mientras los jóvenes se acercan atraídos por disciplinas deportivas como el boxeo y la capoeira, otros vecinos encuentran en los espacios recreativos un lugar de contención y compañía diaria. “Está bueno porque, de alguna manera, la gente que se siente sola en su casa viene al comunal para hacer de este su segundo hogar”, expresó Antonini.



De cara a los próximos meses, las autoridades prevén incorporar nuevas herramientas para seguir ampliando la oferta comunitaria. Asimismo, se anunció que la próxima semana se llevará a cabo el sorteo para los cursos de verano, una propuesta que contará con un equipo de más de 20 profesionales a cargo de diversas disciplinas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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