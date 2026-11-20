La Intendencia de Maldonado anunció nuevas obras de infraestructura para el Municipio de Garzón y José Ignacio, con intervenciones destinadas a mejorar la circulación y las condiciones de la red vial en distintos puntos de la zona.



Entre los trabajos previstos se encuentran el asfaltado de calles en La Juanita, la consolidación vial en Pueblo Garzón, la pavimentación del entorno del Faro de José Ignacio y la construcción de alcantarillas en caminos rurales.



Según informó la comuna, algunos de estos proyectos ya se encuentran en proceso licitatorio y forman parte de la planificación de obras de cara a la próxima temporada de verano.



Los anuncios se realizaron tras una recorrida por la zona y un encuentro en el Comunal de La Juanita, encabezado por el alcalde Nazareno Lazo, con participación de autoridades departamentales, integrantes del concejo municipal y representantes de organizaciones locales.



El director general de Obras Públicas, Guillermo López Méndez, destacó la importancia de recorrer el territorio para identificar las necesidades de infraestructura y definir las intervenciones.



Por su parte, la directora general de Gestión Territorial, Mónica Facio, señaló que el intercambio con vecinos permitió evaluar alternativas y ajustar las propuestas a las necesidades planteadas.



En la reunión también participaron la vicepresidenta de la Liga de José Ignacio, Luciana Núñez, y el tesorero de la institución, Eduardo Caride, quienes valoraron la posibilidad de trasladar las inquietudes de los residentes a las autoridades.



Las intervenciones forman parte del plan de infraestructura de la administración encabezada por el intendente Miguel Abella, aunque no se informaron fechas concretas de inicio ni montos de inversión para cada una de las obras.

Firma editorial: Redacción FM GENTE