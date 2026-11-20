Las familias de la Escuela Nº 99 de Maldonado resolvieron no enviar a sus hijos a clases este viernes, tanto en el turno matutino como en el vespertino, en solidaridad con una maestra que fue agredida por un alumno.A través de un comunicado al que accedió FM GENTE, los familiares del grupo de 3º B convocaron a esta medida de protesta y acompañamiento. El objetivo es respaldar a la docente hasta que las autoridades educativas brinden respuestas y apliquen soluciones concretas que garanticen la integridad física y emocional dentro de la institución."No queremos que nuestros hijos dejen de estudiar. Queremos que puedan hacerlo sin miedo. Necesitamos una escuela segura para todos: alumnos, docentes y funcionarios", expresa el texto difundido.El llamado a adherirse de forma voluntaria se concreta este viernes con la inasistencia de los alumnos y la colocación de carteles en el exterior del centro educativo.Finalmente, en el comunicado se enfatiza que la iniciativa no busca señalar ni perjudicar a ningún estudiante en particular, sino exigir el derecho de toda la comunidad educativa a convivir en un entorno seguro, asegurando el respeto y la protección hacia el cuerpo docente.El hecho que originó la medida ocurrió el pasado miércoles 17, cuando la maestra de tercer año fue agredida por un alumno frente a sus compañeros y al equipo docente.Según relataron familiares a FM GENTE, la docente debió ser asistida en la propia escuela por una unidad de Cardiomóvil. Las familias advirtieron que no se trata de un episodio aislado, sino que el estudiante ha protagonizado agresiones reiteradas durante todo el año tanto hacia docentes como hacia otros niños.