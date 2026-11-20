La Junta Departamental de Maldonado otorgó la viabilidad para el desarrollo del proyecto inmobiliario Verdes de la Ballena, un barrio privado ubicado en la zona de Piedras del Chileno. La iniciativa fue aprobada por 21 votos en 30, contando únicamente con el respaldo de los ediles del Partido Nacional.El proyecto, impulsado por el arquitecto Gonzalo Puceiro - de la firma Gómez Platero -, se ubica en el padrón 2732, extendiéndose de norte a sur entre la ruta Interbalnearia y la faja costera. El terreno es lindero al proyecto inmobiliario M10 Cantamar - que proyecta la construcción de cinco edificios y se encuentra actualmente bajo evaluación en el Ministerio de Ambiente (MA)-.La excepción votada por el legislativo departamental habilita a fraccionar una manzana de 52.000 metros cuadrados superando el límite de 40.000 metros cuadrados que establece la normativa vigente para esa zona. El desarrollo prevé la creación de 31 lotes individuales, cada uno superior a los 1.000 metros cuadrados.Durante la última sesión de la Junta Departamental, el edil frenteamplista Juan Urdangaray manifestó el rechazo de su fuerza política, advirtiendo que se trata de "un barrio privado sobre las playas de Maldonado" y denunciando que más de 15 de los lotes proyectados se ubicarán sobre la faja de defensa de costas.Otro de los ejes del cuestionamiento apuntó a la accesibilidad pública a la playa y la conectividad vial. Según explicó Urdangaray, al desarrollador se le exigió ceder una franja de 8,5 metros de ancho en un lateral del predio para generar un camino desde la ruta Interbalnearia hasta la costa. Dado que una calle reglamentaria requiere 17 metros, lo aprobado representa únicamente "media calle".El edil sostuvo que la Intendencia apuesta a que, cuando se fraccione el terreno lindero correspondiente al proyecto M10 Cantamar, ese otro privado ceda los 8,5 metros restantes. “Por lo que estamos aprobando hoy, vamos a tener media calle, que va a ser el acceso a la playa, no estamos aprobando un acceso directo a la playa”.Asimismo, señaló que el carácter cerrado del emprendimiento interrumpe la conexión vial este-oeste sobre la costa, impidiendo el tránsito continuo entre los fraccionamientos linderos.LA DEFENSA DEL OFICIALISMODesde el Partido Nacional, el edil Pablo Chalar defendió la aprobación argumentando que lo votado es una viabilidad que busca mitigar un impacto mayor permitido por la legislación actual.El curul recordó que el marco regulatorio que habilita esas construcciones en altura fue sancionado durante la administración de Óscar de los Santos, instancia en la que el Partido Nacional votó en contra. “La norma De los Santos le permite a este inversor poder edificar en propiedad horizontal en esa zona varios pisos y hasta dos barrios, no uno”, enfatizó."Hoy lo que estamos tratando de hacer es ordenar para evitar un bochorno, evitar un impacto ambiental mayor y tratar de emprolijar la normativa De los Santos", concluyó el edil.Foto: padrón 2732