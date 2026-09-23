“Yo soy de las personas que lo perdió todo”: los emotivos relatos de referentes de Alcohólicos Anónimos

Representantes del grupo El Triángulo de Alcohólicos Anónimos (AA) brinda terapias de autoayuda, libres y gratuitas. Feliciano, referente de este grupo, dijo a FM GENTE que para ingresar no hay ningún tipo de requisitos. “No importa edad, no importa religión, no importa identidad sexual, no importa absolutamente nada. El diabético necesita insulina, el alcohólico, alcohólicos anónimos, como se suele decir en las terapias”, expresó.



Feliciano explicó que la comunidad de AA no se trata de “una liga antialcohólica”, sino de ayuda mutua para enfrentar el alcoholismo y recuperarse de él. También admitió que la negación es parte de la enfermedad: “Si yo reconozco que tengo un problema, también tengo que aceptar la solución, entonces me es más fácil negarlo y seguir en la misma”.



Feliciano contó que hace 22 años que no toma alcohol “pero si me habrán visto borracho por ahí, haciendo de repente cualquier cosa, hoy tengo otra vida”, confesó.



Sostuvo que la enfermedad “es lenta y progresiva” y que al principio “empieza todo lindo y bonito”, pero llega un punto en que la adicción “te lleva a hacer cosas que no quieres hacer”. Feliciano relató que luego viene el arrepentimiento y la promesa interna de no volverlo a hacer: “Dices ´no tomo nunca más`, pero nunca más son cinco minutos”.



“En mi caso tenía la imperiosa necesidad de salir de ahí porque era un túnel oscuro en el que yo lo único que veía era problemas y pérdidas. Es una enfermedad de pérdida”, expresó. “Yo soy de las personas que lo perdí todo, incluso económicamente, no tenía ni para poner cinco pesos en la canasta”.



LA HISTORIA DE OSCAR



Oscar es otro de los referentes del grupo El Triángulo. Llegó a Alcohólicos Anónimos luego de perderlo todo, como él mismo expresó en una entrevista con la Página Central de la Revista.



“Yo soy de esas personas que lo tuvieron que perder todo para poder llegar a alcohólicos anónimos. Y cuando me refiero a todo, también a mi familia que me hizo un poco al costado, porque el alcoholismo es lo que tiene, no solamente afecta a uno, sino que afecta a todo el entorno”.



“Yo era de los que creía que me iba a morir bebiendo, pero no fue así”, expresó.



Oscar señaló que desconocía que el alcoholismo es una enfermedad y destacó la importancia de que esa información sea difundida. “Aquellos que estén escuchando esto, que sepan que la persona no es que sea mala, es que porta una enfermedad que no tiene cura conocida”. Pese a esta afirmación, Oscar arrojó esperanza a la situación y dijo que “se puede detener y la recuperación es posible”.



“Por suerte yo me di la oportunidad, me quedé y mi vida cambió sustancialmente”, expresó. “Estudié, rehíce mi vida, Alcohólicos Anónimos me devolvió la esperanza. Me casé dos veces, me divorcié dos veces, y en ninguna de las dos veces tuve que beber. Pude criar un hijo de otra forma, con otros valores totalmente distintos a los que yo llegué”, concluyó.



Alcohólicos Anónimos funciona cuatro días a la semana en la sede ubicada en Ituzaingó esquina Bulevar Artigas. El número de contacto disponible para realizar consultas es el siguiente: 099 959 748.





Foto: imagen ilustrativa

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