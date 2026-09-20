Comienzo de semana con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, además de fuertes vientos en la costa

Lunes 21: se espera una jornada algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. También se prevén nieblas y neblinas. La temperatura estará entre 9 °C y 18 °C.



Los vientos serán del sector oeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Durante la tarde y noche rotarán al oeste y suroeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y rachas de 60 a 70 km/h o superiores en la costa.



Martes 22: continuará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y neblinas durante la mañana. La temperatura estará entre 7 °C y 11 °C. Los vientos serán del suroeste, entre 10 y 30 km/h.



Miércoles 23: se prevé una mejora, con una mínima de 2 °C y una máxima de 16 °C y probabilidad de lluvias nula.

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