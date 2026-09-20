“Algún día volveremos”: restaurante de Balneario Buenos Aires cerró tras sufrir dos robos en menos de 48 horas

El restaurante Puerto Luna, ubicado en Balneario Buenos Aires, denunció dos robos en menos de 48 horas y expresó su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa la zona.



El sábado, el comercio informó que había sufrido un nuevo robo, que se convirtió en el número 15 desde que comenzó a trabajar en el lugar hace 20 años.



En esa oportunidad, los responsables se llevaron el equipo completo y toda la cañería de cobre de la cámara de frío, provocando un importante perjuicio para el negocio.



Este domingo, sus propietarios volvieron a denunciar otro robo. Desde el comercio señalaron que terminaron la jornada con “una enorme impotencia y tristeza” y expresaron su cansancio ante la reiteración de estos hechos.



“Estamos cansados de los robos. Necesitamos seguridad y respuestas”, señalaron.



Los responsables también manifestaron su preocupación por la imagen que esta situación genera en los visitantes que llegan a la zona.



“Estamos superados. Algún día volveremos”, expresaron desde Puerto Luna, dando cuenta de que el comercio permanecerá cerrado por el momento.

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