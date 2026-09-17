Condenaron a más de 3 años de prisión a la mujer que se presentaba como psicóloga forense, cobraba por gestiones y ofrecía apartamentos ajenos

El juez Penal de 4° Turno de Maldonado, Juan Manuel Cabrera, condenó este jueves a L.P.L.N. a tres años y seis meses de penitenciaría por una serie de delitos vinculados a falsificación de documentos, usurpación de título y estafas.



La mujer fue condenada como autora de tres delitos de falsificación de documento público por un particular, un delito de falsificación de documento privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de usurpación de título, todos en régimen de reiteración real con dos delitos de estafa.



La pena es de tres años y seis meses de penitenciaría.



La mujer permanecía internada en un sanatorio de Maldonado desde hace varios días, luego que fuera ubicada durante un procedimiento en el marco de una investigación que reunía al menos cinco denuncias por distintas maniobras. La ahora condena a las horas de ser detenida sufrió una descompensación y debió ser internada en un centro asistencial hasta que este jueves se le dio el alta y fue llevada ante la justicia.



Una de las líneas de investigación estaba relacionada con la presunta utilización de títulos universitarios falsos. De acuerdo con la información aportada en la Primera Página de La Revista de FM GENTE, durante el allanamiento fueron incautados diplomas, computadoras, documentación y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.



La mujer se presentaba como psicóloga forense y, según las denuncias incorporadas a la causa, aseguraba tener contactos dentro del Poder Judicial, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Rehabilitación.



A partir de esa supuesta vinculación ofrecía realizar gestiones para mejorar las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad.



Uno de los casos denunciados corresponde a la madre de un joven recluido en Las Rosas, a quien presuntamente le habría cobrado $200.000 con la promesa de gestionar que su hijo pudiera acceder a un régimen de arresto domiciliario. Según la denuncia, el dinero fue entregado, pero la gestión no se concretó.



La investigación también incluyó denuncias relacionadas con apartamentos de Punta del Este.



Según los testimonios incorporados a la causa, la mujer se presentaba como representante de una inmobiliaria y ofrecía apartamentos para alquiler durante la temporada, cobrando señas o adelantos por propiedades sobre las que no tendría autorización para negociar.



También fue señalada por ingresar a apartamentos mediante contratos de alquiler con opción a compra y posteriormente dejar de pagar alquileres y servicios.



En algunos casos denunciados, además, habría ofrecido o intentado vender a terceros apartamentos que no eran de su propiedad.



Entre los edificios mencionados durante la investigación aparecen Oto, Manglar y Azure, todos en Punta del Este.



Una de las primeras denunciantes fue Ana Gabriela Coitiño, quien había relatado públicamente que conoció a la mujer luego de que se presentara como psicóloga y le ofreciera venderle un apartamento en el edificio Oto.



La operación avanzó hasta la firma de documentación y la entrega de dinero, pero posteriormente Coitiño descubrió que la mujer no era propietaria del inmueble. La denunciante también sostuvo que una firma de escribana incluida en la documentación habría sido falsificada.



Aproximadamente un mes y medio después de haberse instalado en el apartamento, Coitiño debió abandonar la vivienda luego de un procedimiento de desalojo.



A partir de ese caso, comenzó a contactar a otros propietarios y personas que aseguraban haber atravesado situaciones similares.



La investigación terminó incorporando además las denuncias vinculadas a los títulos universitarios y a las supuestas gestiones ante familiares de personas privadas de libertad.



Durante el procedimiento realizado esta semana también fue incautada una camioneta Hyundai Tucson vinculada a la investigada.



Tras el allanamiento, la mujer quedó detenida y posteriormente fue trasladada para recibir asistencia médica debido a una descompensación. Luego permaneció internada bajo custodia policial.



Finalmente, este jueves el juez Penal de 4° Turno dictó la condena por los delitos de falsificación de documentos, usurpación de título y estafa reiterada.



La sentencia establece una pena de tres años y seis meses de penitenciaría.









(Foto: Marcelo Gallardo y Correo de Punta del Este)

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