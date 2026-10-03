Continúan desbaratando a organización que distribuye droga a diferentes bocas de San Carlos y Maldonado

La Brigada Antidrogas lleva a cabo un operativo, desde agosto de 2025, para desbaratar una organización que se encarga de distribuir droga a unas 20 bocas de San Carlos y Maldonado.



Hasta la fecha, la operación ha sumado seis condenas y cinco formalizados. Los delitos imputados son asociación para delinquir, suministro de sustancias estupefacientes y tráfico interno de armas de fuego.



Este viernes 3 de octubre hubo dos condenados más. Uno de ellos fue detenido en un allanamiento a una casa del barrio Los laureles de San Carlos y el otro cuando caminaba por la vía pública, en la misma localidad.



En el allanamiento, la Policía también incautó armas, municiones y $ 70.000.



Tras comparecer en el Juzgado Letrado de 4to Turno, M.G.S.P., de 27 años y sin antecedentes hasta el momento, fue condenado por suministro de sustancias estupefacientes, receptación agravada, tráfico interno de armas de fuego y porte de arma de fuego en lugares públicos. La pena impuesta fue de dos años y seis meses de penitenciaría.



En tanto, J.A.G.O., de 37 años y también carente de antecedentes, fue condenado por un delito de asociación para delinquir y suministro de sustancias estupefacientes a dos años y nueve meses de penitenciaría.



Por esta causa ya fueron condenados Jorge Pablo Pereira Ortíz, de 36 años, Jonathan Jesús Rodríguez Barboza, de 39 años, A.M.S.M. de 27 años, J.L.B.I. de 34, y G.F.G.V. de 24 años.



Por su parte, se encuentran formalizados A.B.F.F. de 38 años, D.A.G.B. de 29 años, R.N.G.L., de 31 años, y dos jóvenes de 19 y 20 años respectivamente, de los que la Policía no aportó sus identidades.

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