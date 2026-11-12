Cumplirá libertad vigilada tras robar un galpón y una vivienda y ser atrapado saltando del techo de una casa

Un hombre identificado con las iniciales J.A.B.S., y sin antecedentes penales hasta el momento, fue condenado por tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa y otro especialmente agravado.



La Justicia le impuso una pena de régimen de libertad a prueba por 13 meses en los que deberá someterse a la vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y prestar servicio comunitario.



J.A.B.S., de 44 años, fue avistado por la Policía, la pasada noche del 10 de noviembre, cuando saltaba del techo de una casa en la zona de Pueblo Gerona, luego de robar seis chapas del alero del estacionamiento. Al recibir la voz de alto intentó escapar hacia los fondos de la propiedad, pero los efectivos lograron reducirlo y detenerlo dentro del mismo predio.



Los otros dos hurtos por los que fue condenado, también cometidos en Pueblo Gerona, ocurrieron el 26 de octubre - cuando robó vestimenta y un aire acondicionado de una vivienda - y el 2 de noviembre, ocasión en la que se llevó varios objetos del interior de un galpón.





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Firma editorial: Redacción FM GENTE