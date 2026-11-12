El descargo de un periodista de San Carlos porque la emergencia nunca acudió al Liceo Nº 1 para atender a su sobrino de 12 años

El periodista de San Carlos Kevin Rodríguez denunció públicamente que una ambulancia de la emergencia móvil LAE nunca acudió a asistir a su sobrino, un estudiante de 12 años que sufrió una descompensación mientras se encontraba en el anexo del Liceo Nº 1 de San Carlos.



El episodio ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de este miércoles, cuando el adolescente comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar, contó el periodista en la Página Central de la Revista de FM GENTE.



El personal de la adscripción del centro educativo se comunicó de inmediato con la emergencia, ya que la institución cuenta con el servicio de área protegida que brinda dicha empresa para atender urgencias dentro del predio, añadió Rodríguez.



Tras realizar el llamado a la ambulancia, las autoridades liceales notificaron a la familia del menor. La abuela del estudiante se hizo presente en el anexo para acompañarlo mientras aguardaban el arribo de la unidad médica. Sin embargo, “lamentablemente no acudió al llamado de mi sobrino”, señaló el periodista.



“Pasados 40 minutos la ambulancia no había llegado y el niño fue trasladado por otros medios (al Hospital de San Carlos)”, añadió.



Rodríguez explicó que el menor tiene diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el cuadro de dolor torácico y falta de aire se debió a una reacción adversa provocada por un reciente cambio en su medicación.



La respuesta de la institución médica y el error en el código



Rodríguez contó que en una primera instancia, al intentar reclamar por lo sucedido, le indicaron que debía presentar un descargo por correo electrónico. No obstante, el periodista optó por hacer pública la situación. Horas más tarde, personal de Asistencial Médica se puso en contacto con él y lo recibió personalmente.



Según relató el periodista, durante la reunión la doctora Cruz le pidió disculpas por lo ocurrido y le explicó el protocolo de triaje con el que opera el servicio, el cual se divide en tres niveles: el código 1 que supone riesgo de muerte, con un tiempo de respuesta de entre 0 y 10 minutos; el código 2 se califica como una situación sin riesgo de vida inmediato pero que requiere atención de urgencia, con un plazo de llegada de hasta 20 minutos, y el código 3 para consultas de menor gravedad (como fiebre o dolor de cabeza), con una demora estipulada que puede superar las dos horas.



De acuerdo con la explicación brindada por la profesional al familiar, hubo un error de la operadora telefónica que recibió el aviso desde el liceo, quien catalogó el cuadro del menor como "código 3" en lugar de "código 2". Debido a esa falla en la clasificación, la unidad médica no fue despachada con la urgencia que requerían los síntomas del adolescente.



“San Carlos es una ciudad que se acerca a los 40.000 habitantes y resulta necesario preguntarse si los recursos disponibles son suficientes para atender las necesidades de la población”, cuestionó Rodríguez.





Foto: Liceo N 1 de San Carlos

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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