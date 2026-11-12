Operación Vértice: fue condenado uno de los integrantes clave de banda narco de San Carlos

La Justicia condenó este miércoles 11 a F.G.V.D.L., un hombre de 27 años sin antecedentes penales, señalado como uno de los principales integrantes de una organización dedicada al narcotráfico en San Carlos.



Se lo condenó como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de tráfico interno de armas y municiones. Deberá cumplir una pena de dos años y seis meses de prisión.



La captura se concretó el martes durante un allanamiento ejecutado por la Brigada Antidrogas en la ciudad de San Carlos, en el marco de una segunda línea de investigación de la denominada Operación Vértice.



Según detalló en rueda de prensa el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, la continuidad de las tareas de inteligencia permitió establecer la vinculación del imputado con la red delictiva, identificándolo como “uno de los principales integrantes de la organización”.



De acuerdo con el comunicado de Jefatura, el hombre se encargaba de recibir las sustancias estupefacientes y distribuirlas a distintas bocas de venta. Durante el operativo en su vivienda, los efectivos también incautaron dinero y dispositivos electrónicos.



El golpe previo de la Operación Vértice



Este procedimiento representa un nuevo avance en las operaciones vigentes que lleva adelante la Jefatura de Maldonado contra el micro y el narcotráfico. En la primera fase de la Operación Vértice, la Brigada Departamental Antidrogas ya había logrado incautar más de un kilo y medio de cocaína pura, varias armas de fuego y más de 860 municiones.





Foto: primera fase de Operación Vértice (Archivo)

Firma editorial: Redacción FM GENTE