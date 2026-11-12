Barraca Maldonado presenta una nueva edición de la Expo junto a Sinteplast

Este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, Barraca Maldonado abrirá sus puertas para celebrar una nueva edición de Expo Barraca, realizada en conjunto con la reconocida empresa Sinteplast, dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas, revestimientos e impermeabilizantes.



Durante ambos días, en el horario de 8:00 a 17:00 horas, los asistentes tendrán la oportunidad de recibir asesoramiento técnico personalizado por parte del equipo de especialistas de Sinteplast.



“Dos jornadas para descubrir, aprender y encontrar soluciones para tus proyectos”, aseguraron desde la organización del evento.



Con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad de la construcción, la jornada del viernes contará con una instancia especial de camaradería, en la que se ofrecerá un almuerzo con risotto para compartir al mediodía.

Firma editorial: Redacción FM GENTE