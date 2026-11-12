Presidente de Cámara Empresarial alerta que el “sobrealarmismo” meteorológico amenaza la temporada

Los pronósticos meteorológicos sobre la posible incidencia del fenómeno de El Niño durante la próxima temporada estival se convirtieron en un factor de preocupación para los operadores turísticos y autoridades de Maldonado.



Tanto desde la órbita departamental como desde el sector empresarial advierten que la forma en que se comunican los eventos climáticos puede desalentar la llegada de visitantes.



El director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, ya había puesto el tema sobre la mesa en el mes de setiembre. En declaraciones a FM GENTE, el jerarca señaló que la difusión de información poco específica respecto a El Niño y a eventuales períodos de lluvias influye directamente en la toma de decisiones de los turistas que evalúan viajar a Punta del Este y a otros balnearios del departamento.



A esta postura se sumó recientemente el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, quien confirmó que el factor climático es hoy una de las principales preocupaciones del sector privado.



“La preocupación que hoy está sobre la mesa es el tema climático con El Niño”, afirmó Ihlenfeld en la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



“Incluso venimos trabajando para generar una reunión con la asociación de meteorólogos. Ellos son referentes y formadores de opinión, y a la hora de comunicar la situación climática, no es lo mismo comunicarla generando alarmismo, como lamentablemente estamos viendo en algunas situaciones, que comunicarla de una manera más neutra y profesional”, sostuvo Ihlenfeld.



“Donde se genera alarma, mucha gente dice: `bueno, no voy el fin de semana, porque va a haber una tormenta espantosa`, después resulta que la tormenta no era tal, es una lluvia por ahí normal. Eso fue una persona que ya dejó de venir, fue un restaurante que dejó de trabajar, un hotel que se dejó de ocupar la habitación", argumentó el jerarca.



Agregó que, aunque el visitante luego se arrepienta al ver el buen tiempo, la actividad perdida no se recupera. “Son menos puestos de trabajo que se están generando hoy en Maldonado, y también se está demorando lo que es el cierre de los alquileres con esto de que no se sabe si va a haber verano o no, entonces bueno, se ha generado un sobrealarmismo en el tema que es lo que queremos plantear, y que al ser formadores de opinión, que tomen conciencia de la opinión que tienen”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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