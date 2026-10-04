La curiosa historia del sudafricano que creó una bebida uruguaya en Punta del Este

Una particular historia empresarial comenzó en Punta del Este y ahora busca cruzar la frontera. Un empresario sudafricano radicado en Uruguay creó una bebida inspirada en el tradicional Spritz italiano, pero adaptada al mercado local y lista para tomar.



Según informó El País, el creador es Ryan Hamilton, un sudafricano que vive en Uruguay desde 2010 y que cuenta con experiencia en distintos proyectos vinculados al turismo, la gastronomía y el mundo del vino.



La idea surgió después de probar el clásico trago en distintos lugares de Uruguay y notar que no existía una versión lista para tomar que mantuviera siempre el mismo sabor. A partir de allí comenzó a trabajar en una receta propia junto a una bodega uruguaya.



Así nació Vamos Spritzz, una bebida con 5,2% de alcohol que se presenta en latas y busca ser una alternativa más práctica al tradicional cóctel italiano.



Para desarrollar el producto se invirtieron unos US$ 120.000. Parte de ese dinero fue destinado a las latas especiales utilizadas para su presentación, mientras que el resto se destinó al desarrollo de la bebida y su lanzamiento.



La receta también fue adaptada a los productos disponibles en Uruguay. Como la uva Glera, utilizada para elaborar el Prosecco, no se produce en el país, se eligió la variedad Trebbiano como base para el espumante.



A pocas semanas de su lanzamiento, la bebida ya logró ingresar a grandes cadenas de supermercados y también está disponible a través de plataformas de delivery.



El objetivo ahora es llevar la propuesta más allá de Uruguay. Hamilton trabaja en un acuerdo con una planta de Río Grande del Sur para comenzar a producir la bebida en Brasil.



La primera partida prevista para ese mercado será de 14.000 latas de 269 mililitros. En una primera etapa se venderán por internet y, posteriormente, la intención es llegar a supermercados brasileños.

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