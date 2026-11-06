Uruguay creó un pan especial para recibir al papa León XIV con ingredientes que representan su historia

El Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) presentó el denominado "Pan de León XIV", una preparación que combina ingredientes de Estados Unidos, Perú y Uruguay como homenaje a la visita del pontífice, prevista desde este viernes 6 al domingo 8 de noviembre.



El centeno representa a Chicago, ciudad estadounidense donde nació el pontífice, mientras que la papa, el maíz y la quinoa hacen referencia a Perú, país donde desarrolló parte de su actividad religiosa y fue obispo de Chiclayo.



Uruguay aporta elementos tradicionales de su panadería, como la masa madre, la levadura y una base inspirada en el pan francés.



La preparación tiene forma de rondín, una pieza característica de las panaderías uruguayas cuyas líneas curvas simbolizan un abrazo.



Con este diseño se busca transmitir un mensaje de unión y encuentro entre las familias.



El presidente del CIPU, Fernando Jaime, explicó que la iniciativa pretende recibir al pontífice mediante uno de los productos más representativos del oficio panadero.



El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, valoró la propuesta y destacó la combinación de ingredientes relacionados con la trayectoria del papa.



El pan, cuya receta fue creada por Carlos Varela, ya comenzó a comercializarse en distintas panaderías artesanales del país.



Foto: Papaleonuruguay.uy

Firma editorial: Redacción FM GENTE