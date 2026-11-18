El senador Sergio Botana reconoció que se equivocó al afirmar que no llega a fin de mes con sus ingresos. Consultado sobre si se arrepentía de haber realizado esa declaración, respondió: “Metí la pata hasta el cuadril”.



En diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, el legislador explicó que sus dichos estuvieron vinculados a los gastos que debe afrontar por su actividad política, entre ellos los traslados desde el interior del país, el alojamiento en Montevideo y el funcionamiento de la actividad partidaria.



En ese sentido, señaló que los legisladores que viajan diariamente desde departamentos como Maldonado deben afrontar los costos de los traslados y la alimentación, mientras que quienes viven más lejos necesitan contar con una vivienda en Montevideo.



También hizo referencia a las diferencias en la forma en que los partidos políticos administran los ingresos de sus legisladores. Como ejemplo, mencionó que algunos sectores destinan una parte del sueldo al funcionamiento partidario y cubren gastos de giras y otras actividades, mientras que en otros casos esos costos deben ser afrontados directamente por el legislador.



De todas formas, Botana reconoció que sus declaraciones no fueron adecuadas, especialmente al considerar la realidad económica de buena parte de la población.



“Si hay una persona que está ganando 25, 27, 40, 50, y en el caso de mi pueblo gente que gana 15 o 18, y se lo recibe así de grueso, sí, es horrible”, expresó.



Por otra parte, explicó que siempre tuvo una visión idealista de la política y que, antes de ingresar a esa actividad, no tenía intención de convertirse en legislador. Incluso señaló que considera los ingresos que recibe por su función como recursos que no son exclusivamente para él, sino que deben destinarse a cubrir las distintas obligaciones que implica su actividad.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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