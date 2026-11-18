Ambas fechas fueron enfocadas en la Junta Departamental de Maldonado por la edil Carolina Batista (Lista 340 del Partido Nacional).



Las visualizó con un denominador común: respeto por la dignidad humana.



Valoró que la tolerancia tieno raíces más profundas que sólo aceptar que existen personas que piensan diferente a nosotros.



Aseguró que "es comprender que el otro tiene derecho a pensar, crear, sentir y vivir de una manera distinta, sin que eso signifique una amenaza para nuestras propias convicciones".



Agregó que no se trata de "renunciar a nuestros principios, abandonar nuestras creencias ni mucho menos negociar nuestros valores".



Batista afirmó que "es tener la grandeza de defender aquello en lo que creemos sin atropellar la libertad de los demás".



En su oratoria aludió a las noticias de otros lugares del mundo, donde esa "defensa" se hace de una manera más radical y violenta.



Alertó que no significa que no desembarque en nuestro país "de una manera más sutil, camuflada en la tinta, en el papel y alcanzando el mismo efecto".



Separando las cosas



Uruguay es un país laico, pero no debe ser "laicista", puntualizó.



Llamó a comprender que la laicidad y el laicismo no son necesariamente lo mismo.



Definió la laicidad como garantía de libertad de conciencia y neutralidad del Estado frente a las distintas convicciones y una herramienta de

convivencia, pluralidad y respeto.



Sostuvo que no puede transformarse en una excusa para excluir, descalificar o silenciar determinadas expresiones de nuestra sociedad.



A su entender un país laico es aquel donde el Estado no impone una cosmovisión, pero tampoco persigue, discrimina ni censura a quienes la promueven.



"Es aquel donde se respeta tanto a quien piensa igual, como al que no", aseguró.



Advirtió que la laicidad no debería utilizarse como un argumento para impedir que determinados sectores o ciudadanos expresen libremente sus ideas y participen de la construcción

de la sociedad.



Preservando la infancia



En la exposición invitó a "no trasladarles a los niños las disputas, las tensiones ni las confrontaciones del mundo adulto".



Lo complementó señalando que deben cargar prematuramente con responsabilidades decisiones O preocupaciones que no corresponden.



Respetar sus tiempos, maduración y derecho a crecer sin que las controversias del mundo adulto terminen condicionando o invadiendo

prematuramente su infancia, resulta clave.



Dijo que no significa desconocer las realidades que existen en los niños ni negar que cada uno tiene una historia, una familia y circunstancias particulares.



Pidió que se comprenda diferencias y garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de crecer protegidos, escuchados, respetados y acompañados, desde el espacio

que podamos desarrollar y potenciar.



Reflexionó que "los niños necesitan conocer el mundo, aprender a convivir, desarrollar un pensamiento propio y formar sus valores a través de la educación, de las

experiencias y de los vínculos que construyen con las personas que forman parte de su vida".



El paraguas vital



En el proceso señalado la familia ocupa un lugar fundamental.



Es en la mayoría de los casos, donde se aprende a amar, compartir, respetar, reconocer límites y asumir responsabilidades.



Allí se transmiten muchas de las primeras enseñanzas que acompañarán a una persona durante toda su vida.



Es el espacio donde se aprende el valor de la palabra, del compromiso, del esfuerzo, de la solidaridad y del respeto por los demás.



Resaltó fortalecer los vínculos, la responsabilidad de los adultos el compromiso, la presencia, el afecto y la contención que todo niño necesita



"No alcanza con exigirles a las familias que cumplan con su responsabilidad", sino que debemos preguntarnos "qué estamos haciendo desde el Estado y desde la sociedad para ayudarlas a cumplirla".



Acompañar no sustituir



La edil aludió a que se precisa de políticas públicas y compromiso social.



Señaló el acompañamiento para oportunidades laborales, acceso a una educación de alto nivel, vivienda digna, salud, deporte y cultura.



Puso el foco en que "no se trata de asistencialismo, sino de oportunidades reales de aprendizaje, crecimiento y desarrollo".



Invitó a avanzar en espacios de encuentro, recreación, formación y contención con instituciones que no sustituyan el papel de la familia".



"Deben acompañarla, fortalecerla y brindarle herramientas" porque una sociedad que abandona a sus familias termina "debilitando sus propios cimientos".



Metamorfosis



Aludió a que la protección de la infancia nos recuerda que tenemos una responsabilidad con el futuro.



Es importante reconstruir una cultura de valores, fortalecer los vínculos humanos y devolverle a la familia el lugar de importancia en la sociedad.



Los compromisos deben convertirse en acciones concretas, políticas públicas, educación, oportunidades y, fundamentalmente en una metamorfosis cultural.



Precisó que una sociedad no crece solamente cuando mejora su economía, construye infraestructura o alcanza indicadores de desarrollo.



Para Batista lLa sociedad verdaderamente desarrollada es la que crece en principios, madura en valores; respeta las diferencias, protege a sus niños y acompaña familias.



Enfoque



Observa el Uruguay que se necesita con la laicidad como sinónimo de libertad y no de exclusión; donde la tolerancia sea una práctica cotidiana y no un discurso circunstancial y los niños tengan garantizado un futuro.



"Ninguna persona debe tener que esconder sus convicciones para ser respetada, ni institución silenciada por expresar sus principios", sentenció.



Las diferencias no nos deben separar sino enseñar a construir juntos "compartamos o no algunos temas".



En el final de su mensaje expresó que el cambio no comienza en las instituciones, en las leyes ni en los discursos de quienes tiene responsabilidades públicas.



Una nación no se construye solamente con lo que produce, con lo que recauda o con lo que inaugura.



"Lo hace con los valores que transmite, las familias que fortalece, los niños que protege y el respeto que es capaz de de generar entre sus ciudadanos", finalizó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE