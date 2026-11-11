Se hizo pasar por su yerno y le robó $570.000 a una mujer de 90 años mediante el “cuento del tío”

Un joven de 22 años estafó a una mujer de 90 años en Maldonado bajo la modalidad conocida como el “cuento del tío”.



Según informó Jefatura de Policía a FM GENTE, el hombre se comunicó con la víctima haciéndose pasar por su yerno. Durante la llamada, la engañó diciéndole que sus billetes perderían vigencia debido a una supuesta nueva normativa y que deberían ser cambiados por modelos nuevos.



Como parte de la maniobra, el estafador afirmó encontrarse en el banco y le indicó a la mujer que juntara todos los ahorros que guardaba que enviaría a una persona de su confianza para retirarlo y haría la gestión por ella.



Minutos más tarde, el propio delincuente se presentó en el domicilio de la anciana y se hizo de $570.000.



Tras la denuncia de la estafa radicada el pasado 4 de noviembre, efectivos de Hechos Complejos asumieron la investigación del caso. Los agentes identificaron un Chevrolet Ónix vinculado a la maniobra y establecieron que el vehículo había sido conducido por un joven de 22 años.



Con estos datos, la Justicia libró una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en Montevideo. El operativo se concretó el 9 de noviembre con el apoyo de la Guardia Republicana y culminó con la detención del estafador, identificado como L.A.A.T.



Además, la Policía incautó el automóvil, un celular, una balanza de precisión y marihuana.



Este martes 10 fue trasladado a Maldonado y condenado en el Juzgado Letrado de 11 Turno. Fue sentenciado por un delito de estafa agravada y un delito de asociación para delinquir a la pena de 10 meses de prisión y 9 meses bajo un régimen de libertad a prueba.





Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE