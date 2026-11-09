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VIDEO| Motociclista cruzó con luz roja y puso en riesgo a dos peatones en Maldonado

Un hombre y un adolescente debieron interrumpir su cruce en la intersección de Av. Aiguá y Bulevar Artigas, pese a tener el semáforo a su favor, debido a la maniobra imprudente de un motociclista que podría haberlos atropellado.

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La situación quedó registrada por las cámaras del sistema de fiscalización electrónica de la Intendencia de Maldonado (IDM), que difundió las imágenes este lunes 9 de noviembre a través del Departamento de Movilidad.

Además de este episodio, la comuna detectó otras infracciones similares en las intersecciones de Av. Roosevelt y Acuña de Figueroa, Av. Pedragosa Sierra y Av. del Mar, así como en avenida Aiguá y Bulevar Artigas.

Desde la Intendencia señalaron que el incumplimiento de la luz roja continúa siendo una de las infracciones más frecuentes registradas por el sistema de fiscalización.

La difusión de estos videos forma parte de las acciones de prevención vial impulsadas por la comuna, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos de no respetar las señales de tránsito.
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