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Deportivo Maldonado, anual, Torque
Deportes
23:19

Deportivo Maldonado dio un paso enorme: le ganó a City Torque y sueña con la cima de la tabla Anual

El equipo fernandino venció 2-0 en el Charrúa, aprovechó la expulsión de Pablo Siles y consiguió tres puntos de enorme importancia. Christian Tabó y Renato César marcaron los goles.

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Deportivo Maldonado consiguió una victoria de enorme valor ante City Torque. El equipo fernandino ganó 2-0 en el Estadio Charrúa y se llevó tres puntos que pueden ser importantes para sus objetivos en el campeonato.

El partido comenzó parejo. Deportivo tuvo la primera oportunidad con Renato César, quien encontró un rebote al borde del área y sacó un fuerte remate que fue desviado por un defensor antes de ser atajado por Franco Torgnascioli.

City Torque respondió a los 23 minutos, cuando Gonzalo Montes recibió tras una buena jugada de Luka Andrade, pero su definición salió débil y fue controlada por Diego Segovia.

El Depor golpeó apenas comenzó el segundo tiempo. Santiago Ramírez ejecutó un córner y Christian Tabó apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo y poner el 1-0.

A los 57 minutos, City Torque quedó con diez jugadores por la expulsión de Pablo Siles, quien recibió la segunda amarilla tras cortar un contragolpe con la mano.

Deportivo aprovechó la superioridad y llegó al segundo a los 62 minutos. Otro córner terminó con un rebote dentro del área y Renato César apareció en el punto penal para rematar y marcar el 2-0.
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