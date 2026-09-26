Hombre investigado por cinco hurtos en San Carlos cumplirá prisión preventiva

La Justicia dispuso para J.P.P.N., quien posee antecedentes penales, 180 días de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.



La detención se concretó en horas de la tarde del martes 23 de setiembre, cuando efectivos de la Seccional Segunda de San Carlos, junto con personal de Investigaciones de la Zona Operacional III, concurrieron al domicilio del requerido.



La investigación se había iniciado el 7 de setiembre, cuando un hombre se presentó ante Investigaciones de Zona Operacional III y denunció el hurto de una billetera con documentos personales desde el interior de su vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública, en la calle Carlos Lavagna.



A partir de las actuaciones realizadas por los investigadores, se logró identificar como presunto responsable a J.P.P.N. Además, los efectivos recuperaron la billetera y la totalidad de los efectos que contenía, luego de que fuera descartada en un terreno baldío cercano.



Durante el desarrollo de la investigación, la Policía también logró vincular al indagado con otros hechos ocurridos en San Carlos en los últimos días.



La investigación permitió además vincular al hombre con otros cuatro hechos registrados en San Carlos: tres hurtos en viviendas y otro desde el interior de un vehículo estacionado en la calle Agorrody.



El 24 de setiembre, tras prestar declaración ante la fiscal del caso, se celebró una audiencia en la sede del Juzgado Letrado de 11.º Turno. Allí se dispuso la formalización de J.P.P.N. por los delitos señalados, en calidad de autor, estableciéndose la prisión preventiva por un plazo de 180 días.

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