Maldonado dice presente en la FIT 2026 de Buenos Aires con una fuerte apuesta por promocionar el destino

Maldonado está presente en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que comenzó este sábado en el predio de La Rural de Buenos Aires y reúne a representantes del sector turístico de distintos países.



La apertura contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, y el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Almarri.



Por Maldonado participan el director general de Turismo de la Intendencia, Edgar Silveira, y una delegación de ediles encabezada por el presidente de la Junta Departamental, Osvaldo Matteu.



Además, este sábado a las 18 horas, el alcalde de Piriápolis, René Graña, encabezará en el stand de Uruguay la presentación y degustación de la tradicional paella del balneario.



UNA VIDRIERA FANTÁSTICA PARA MOSTRAR URUGUAY



La subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, destacó la importancia de la FIT, que este año cumple 30 años.



“Nos ha permitido una vidriera fantástica para mostrar, no solamente a los argentinos, sino al mundo, las bellezas, las virtudes y las experiencias que Uruguay tiene para ofrecer”, señaló en diálogo con FM GENTE.



Caram explicó que la participación no se limita al Ministerio de Turismo, sino que también involucra a los departamentos y a los operadores privados.



La feria tiene dos jornadas abiertas al público, sábado y domingo, mientras que lunes y martes están destinados principalmente al trabajo con agencias de viajes y operadores mayoristas y minoristas.



“Ahí se permite estrictamente hacer negocio”, explicó.



La jerarca destacó además el intercambio entre los distintos países y la importancia de mantener los vínculos dentro del sector turístico.



UN STAND CON PROPUESTAS DE TODO EL PAÍS



Caram explicó que todos los departamentos y regiones del Uruguay están representados en el stand, junto con operadores turísticos.



Durante la jornada se realizó la apertura oficial y estaba prevista una actividad de inauguración del propio stand de Uruguay, con la presencia de autoridades y representantes de los departamentos.



También participan talleristas del Museo del Carnaval, a partir de un acuerdo con la institución. La propuesta busca que los visitantes puedan conocer y participar de distintas expresiones de la cultura uruguaya.



“La gente quiere vivir experiencias”, señaló Caram, y explicó que el objetivo es mostrar una experiencia vinculada directamente con Uruguay y su cultura.



A lo largo de los días habrá distintas presentaciones y degustaciones. Entre ellas se encuentra la tradicional paella de Piriápolis.



También habrá actividades de Treinta y Tres, Rivera, Rocha, Maldonado y Salto, entre otros departamentos. Se prevén propuestas vinculadas al tango, homenajes y degustaciones de productos típicos, como alfajores de Canelones que han recibido premios.



Caram sostuvo que la intención es que quienes visiten el stand “se lleven un pedacito de Uruguay”.



La subsecretaria también destacó otros aspectos que el país busca mostrar al público internacional, como los paisajes, la tranquilidad, la seguridad, la estabilidad y la hospitalidad de los uruguayos.



Mencionó además la posibilidad de recorrer el país con facilidad, las rutas y la movilidad entre distintos destinos.



MALDONADO BUSCA ATRAER VISITANTES



El presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Osvaldo Matteu, también dialogó con FM GENTE y destacó el crecimiento y la renovación del stand de Uruguay.



“Todos los años nos encontramos con sorpresa. Realmente el stand de Uruguay está muy lindo, está grande, ha cambiado”, señaló.



Matteu explicó que el objetivo de la delegación de Maldonado es promocionar el departamento y atraer visitantes.



“Nosotros tenemos que vender turismo, sea como sea, es nuestro principal objetivo”, afirmó.



En ese sentido, explicó que los representantes de Maldonado trabajan entregando folletería, conversando con los visitantes y buscando incentivar especialmente las visitas a Maldonado y Punta del Este.



LOS NÚMEROS QUE DESTACÓ ARGENTINA



Durante la inauguración, Daniel Scioli destacó los números del turismo receptivo de Argentina.



El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes argentino afirmó que los arribos de turistas extranjeros registran un aumento interanual del 9,3% desde enero hasta la fecha.



También señaló que durante este año ya llegó un millón de turistas brasileños a Argentina, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo período del año anterior.



Scioli atribuyó parte de ese crecimiento al denominado “Operativo Brasil”, impulsado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), con una estrategia orientada a buscar activamente turistas de ese mercado.



También destacó el crecimiento de los visitantes provenientes de China, cuyos arribos aumentaron un 47,3% en el año.



En ese punto, mencionó que el Gobierno argentino eliminó el requisito de visado para turistas chinos que cuentan con una visa válida y vigente para ingresar a Estados Unidos.



Por último, indicó que los arribos desde República Dominicana aumentaron un 108% en lo que va del año.



La FIT 2026 continuará durante los próximos días en La Rural de Buenos Aires, con actividades abiertas al público y jornadas destinadas a operadores y profesionales del sector.







(Imágenes tomadas por FM GENTE, cubriendo desde el lugar y teniendo de primera mano los testimonios de las autoridades presentes)

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.