El famoso boliche Tequila de Buenos Aires ganó una batalla judicial y podrá usar su nombre en Uruguay

De acuerdo con lo informado por El País, el famoso boliche Tequila de Buenos Aires podrá registrar su marca en Uruguay luego de un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).



El conocido local, que durante varios años funcionó en La Barra, sobre la Ruta 10, había solicitado registrar la marca “TEQUILA” en Uruguay para servicios de clubes nocturnos y discotecas.



La solicitud fue presentada por el empresario argentino Osvaldo Horacio Brucco, fundador del boliche, pero fue rechazada en noviembre de 2023 luego de una oposición presentada por el Consejo Regulador del Tequila de México.



El organismo sostuvo que “Tequila” está registrado en Uruguay como denominación de origen para bebidas alcohólicas.



El TCA anuló la decisión que había rechazado el registro y entendió que la protección del nombre como denominación de origen se aplica a la bebida y no impide que el mismo término sea utilizado para otros servicios, como una discoteca.



Además, consideró que no se demostró una confusión real entre la bebida y los servicios de entretenimiento.



La sentencia N.º 476/2026 es considerada un precedente en Uruguay. Desde el estudio jurídico FERRERE, que representó al empresario, señalaron que es la primera vez que un tribunal uruguayo reconoce que una marca puede coexistir con una denominación de origen registrada en el país cuando se trata de productos y servicios diferentes.



Durante el proceso, los abogados demostraron que la marca Tequila ya había coexistido durante años con la denominación de origen y presentaron ejemplos de otros países donde existen marcas “Tequila” para productos y servicios distintos a la bebida.



Eugenia Contreras, Alejandro Alterwain y Agustín Mayer, integrantes del equipo de Propiedad Intelectual de FERRERE, destacaron la importancia de las pruebas y señalaron que no existían antecedentes directos de una resolución de este tipo en Uruguay frente a una denominación de origen registrada.





(Foto: GM Press)

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