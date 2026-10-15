“Me dijeron que de ahí no se movían hasta que pagara”: vecina denuncia estafa por la construcción de su vereda

“Ellos vinieron ayer al mediodía en un camión blanco y me ofertaron hacer la vereda de hormigón porque era de tierra. Me dijeron que me cobraban 1.500 pesos para hacerla pero nunca aclararon que después te cobran eso por metro cuadrado”, contó la vecina. Ante su pregunta de confirmación (“¿1.500 pesos?”), le reiteraron: “Sí, 1.500 pesos”, sostuvo.
La damnificada, que radicó la denuncia la mañana de este jueves, contó el procedimiento que realizaron los hombres: “Sacaron la tierra, acomodaron, porque no sé si midieron o no. Allá a las cansadas vino el camión con tierra, no se veía portland por ningún lado, era pura tierra.
Pusieron el material entre los cinco, pasaron una palita por arriba y quedó como la cara de ellos de feo”.
La vecina continuó relatando que cuando procedió a pagarles, uno de ellos le respondió: “¿Qué me estás dando muchacha?” y le manifestó que la totalidad del trabajo era de $39.000. “Les dije que yo no tenía y me dijeron que de ahí no se movían hasta que buscara una solución para pagarles”.
“Hallamos que había sido muy barato, pero como me dijo que era material que sobraba ¿viste? pensé `andan repartiendo para sacar unos pesitos para ellos`”
La denunciante manifestó que junto a su marido tuvieron que solicitar un préstamo para darles el dinero que le exigían. “Tuvimos que ir al banco, pedir plata y pagarles, porque si no no se iban”, lamentó.
“A mí me estafaron pero no quiero que sigan estafando a más personas”, concluyó.
“Era un precio y terminó siendo otro”: vecinos denuncian una presunta estafa con trabajos de hormigón en barrios de Maldonado
Foto enviada a FM GENTE