Estala intervino inmediatamente tras comprobar la ausencia de pulso carotídeo e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Según su testimonio, el hombre permaneció menos de dos minutos en paro cardiorrespiratorio. La enfermera realizó las compresiones hasta que llegaron sus compañeros, quienes también participaron en la asistencia.
“El paciente estaba consciente, cuando se despertó enseguida atinó a decir algunas palabras”, recordó.
Como informó FM GENTE, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud.
(Foto: izq a der. Aldana Sabatel//Belén Estala)