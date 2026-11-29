La profesional relató que se encontraba observando el escenario cuando vio caer al hombre, quien presentaba una herida en la frente y realizaba movimientos característicos de una convulsión.



Estala intervino inmediatamente tras comprobar la ausencia de pulso carotídeo e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).



Según su testimonio, el hombre permaneció menos de dos minutos en paro cardiorrespiratorio. La enfermera realizó las compresiones hasta que llegaron sus compañeros, quienes también participaron en la asistencia.



“El paciente estaba consciente, cuando se despertó enseguida atinó a decir algunas palabras”, recordó.



Como informó FM GENTE, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud.



(Foto: izq a der. Aldana Sabatel//Belén Estala)

Firma editorial: Redacción FM GENTE