Un hombre de 21 años fue detenido en Maldonado y enviado a prisión preventiva por 180 días, luego de ser investigado por un ataque a tiros ocurrido el pasado 29 de octubre y otros delitos cometidos durante ese mismo mes.



El hecho que dio inicio a la investigación ocurrió en la tarde del 29 de octubre, cuando un hombre ingresó a un centro de salud de Maldonado con heridas de arma de fuego en el tórax.



Según relataron sus familiares y el propio personal médico a la Policía, la víctima se encontraba en la vía pública, por calle Cerro del Verdum, cuando dos individuos que circulaban en una moto pasaron por el lugar y le dispararon.



A partir de ese momento, efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II comenzaron a trabajar para identificar a los responsables. Tras distintas actuaciones, lograron establecer quiénes serían los autores del ataque, entre ellos un joven de 21 años con antecedentes penales.



Además, ambos sospechosos estaban siendo investigados por otros tres delitos contra la propiedad ocurridos durante octubre. Ante esta situación, la Fiscalía de 2.º Turno solicitó órdenes de detención para los dos involucrados.



La detención de uno de ellos se concretó el 28 de noviembre, cuando efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) II realizaban un Operativo Ciudad. Al advertir la presencia policial, el joven intentó esconderse detrás de unos arbustos, pero fue intervenido y detenido.



Tras comparecer ante la Fiscalía, fue trasladado al Juzgado Letrado de 11.º Turno, donde se dispuso su formalización como coautor de un delito de lesiones graves agravado, un delito de rapiña con privación de libertad (copamiento) y un delito de rapiña especialmente agravada, todos en régimen de reiteración real.



Como medida cautelar, la Justicia ordenó que permanezca en prisión preventiva durante 180 días.

Firma editorial: Redacción FM GENTE