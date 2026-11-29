Según la información difundida, el joven fue visto por última vez en la ciudad de San Carlos, desde donde tenía previsto trasladarse en ómnibus hacia Maldonado.
Al momento de retirarse vestía una campera gris y negra, una remera gris, pantalón azul con franjas reflectoras y zapatos de obra.
Como características físicas, tiene estatura media, complexión delgada, cutis trigueño y cabello corto castaño con mechas grises. Además, presenta un tatuaje de tres estrellas en la ceja izquierda y varios tatuajes en ambos brazos.
Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse a través del 9-1-1, la línea gratuita 2030 4638 de Personas Ausentes, el correo electrónico [email protected] o dirigirse a la seccional policial más cercana.